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نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة من 12 عضوًا بمجلس النقابة العامة، لتبني والإعلان ومتابعة موضوع ما تم تخصيصه للسادة المحامين من 5 آلاف وحدة سكنية.

وأكد النقيب علي أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى خطاب الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 181 بتاريخ 2 2 2021، بخصوص طلب تخصيص عدد 5000 وحدة سكنية لنقابة المحامين بذات الشروط التي يضعها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطلب الصندوق موافاته بالأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وتوضيح أعداد السادة الأعضاء من محدودي الدخل والأعضاء من غير منخفضي الدخل، والشروط المطلوبة لكل فئة.

وتابع: وعلى تأشيرتنا في 17 2 2021 بعرض الخطاب بمرفقاته على الأساتذة الأمين العام وأمين الصندوق وأعضاء هيئة المكتب، ونشره على موقع النقابة قررنا تشكيل لجنة من الآتين بعد: يحيى التوني وكيل النقابة، محب المكاوي وكيل النقابة، حسين الجمال الأمين العام، عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس، فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس، ماجد حنا عضو المجلس، نبيل عبدالسلام عضو المجلس، محمود الداخلي عضو المجلس، أبوبكر ضوة عضو المجلس، اسماعيل طه عضو المجلس، محمد نجيب عضو المجلس.

ثانيًا: ـ تكون مهمة اللجنة تبني هذا الموضوع، والإعلان عن المشروع لدى الأساتذة المحامين والمحاميات، والتواصل مع الجهة المخصصة، وموافاتها بالأسماء المطلوبة وبيانات كلٍ منها، ومتابعة التخصيص، ورعاية المتقدمين والمتقدمات، وعلى الجميع بذل كل ما يستطاع للاستفادة من هذا المشروع.
ثالثًا: ـ موافاة هيئة المكتب وأعضاء المجلس بما يتم أولًا بأول إلى حين تمام التخصيص.
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين
نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة 5 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمحامين

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