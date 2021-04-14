



تعرف على جدول مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم في رمضان 2021





استمر بحث المواطنين على موقع جوجل عن مواعيد غلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان 2021، والتى صدر قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار لتطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية خلال شهر رمضان في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافيهات والورش والمطاعم ومحلات الأعمال الحرفية، اعتبارًا من 17 إبريل من الشهر الجاري، وذلك بهدف تحقيق الانضباط في الشارع وأيضًا القضاء على العشوائيات والحد من الضوضاء وعدم ازعاج المواطنين والحفاظ على الصحة العامة في ظل الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان

نص قرار وزير التنمية المحلية على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات التي تنظم عملها المادة التالية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، ويتم الغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، ويتم زيادة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، وتُغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.





وقرر وزير التنمية المحلية أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق في الساعة الواحدة صباحًا صيفًا واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.





وقرر اللواء محمود شعراوي أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية في داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن تغلق في الساعة السابعة مساءً صيفًا، ماعدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.





واستثني وزير التنمية المحلية من تلك المواعيد محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران وبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.





وأصدر اللواء محمود شعراوي، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات الخاصة بتحديد نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات بما يحقق أمن وسلامة المواطنين، وأنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتي التنمية المحلية والشرطة والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.





وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعي من خلال تلك المواعيد تسعى إلى تحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.



