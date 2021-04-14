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مروة نصر تنتهي من تسجيل تتر "أطبخ مع المشاهير" لتامر حبيب في رمضان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهت المطربة مروه نصر، من تسجيل وتصوير تتر برنامج "أطبخ مع المشاهير" الذي يقدمه السيناريست تامر حبيب، ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمشاهير.

 

الأغنية بعنوان "أطبخ مع النجوم" كلمات أحمد حسن راؤول، الحان سامر أبو طالب، توزيع زووم ، ورؤية فنية وتنفيذ محمد علام "كيوب ميوزيك" وتم تسجيل الآلات الموسيقية بشكل جديد ومختلف فى تركيا مع العازف Hulusi GÖKMEŞE.

 

"اطبخ مع المشاهير" برنامج ترفيهي يستضيف الشيف اللبناني الشهير ريتشارد، ويقوم بتقديمه السيناريست الشهير تامر حبيب، ويستضيف خلال شهر رمضان عدد كبير من النجوم الذين يكشفون عدد من المفاجآت خلال حلقات البرنامج الذي من المقرر عرضه على احد أشهر التطبيقات بالوطن العربي .

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