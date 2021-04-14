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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي البحر الأعظم والنيل

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم عدداً من المحاور الجاري تطويرها بالمحافظة والتي جاء على رأسها أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق حى جنوب الجيزة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع على الأكثر، مشدداُ على الشركة المنفذة للأعمال بزيادة ورديات العمل لعدم التأثير على الحركة المرورية بمحيط الأعمال، موجها رئيس حي جنوب الجيزة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وجة المحافظ بوضع طبقة الرصف الاسفلتية مع مراعاة تنفيذها بأعلى المعايير القياسية للطبقة الاسفلتية المستخدمة في الرصف، مشدداً على إزالة غرف تابعة لاحدى المنشأت السياحية تلقى ببعض المخلفات أعلى سطح المنشأة و نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كل الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل. موجها بسحب أحد العائمات الغير ملتزمة بالشروط الممنوحه لها بالترخيص .

كما حرص المحافظ على الوقوف على أعمال تركيب بلاط الانترلوك وأعمدة الإنارة موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة ومراعاة توزيعها بالشكل الأمثل اضافه إلى سرعة الانتهاء من تركيب الاسوار الحديدية بالكورنيش والانتهاء من تطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها بشكل جمالي ورفع المخلفات بصفة منتظمة.

كما تفقد مطالع ومنازل كوبرى الجامعة بنطاق شارع النيل، حيث وجه مسئولى الشركة المنفذة والمكتب الإستشارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لاستكمال أعمال ترميم الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة العامة به وتطوير سلالم المشاه ودهان الجدارن المتواجدة أسفل الكوبرى وتثبيت كابلات الكهرباء بسقف الكوبرى وتحسين حالة الاضاءة.

كما حرص المحافظ على تفقد اعمال تطوير شارع البحر الاعظم ابتداءً من نفق سيارات شارع البحر الاعظم موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء  جنوب الجيزة والدقي.

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