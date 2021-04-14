لن تكون النهاية.. طارق يحيي يعلق على خروج الزمالك من دوري الأبطال

علق طارق يحيي مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من الفوز على تونجيث السنغالي بأربع أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال يحيي في تصريحات برنامج "النجوم في رمضان" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، إن الأندية الكبيرة معرضه للخسارة والفوز، وأن لاعبي الزمالك قادرين على العودة مرة أخري للفوز بشكل سريع، بسبب إمكانيات اللاعبين الكبيرة.

وأضاف مدير قطاع الناشئين، إن الزمالك لن يقف على خسارة مباراة أو بطولة، مضيفًا أن لاعبي الزمالك متعودة على هذه الظروف، والخروج من دوري الأبطال لن يؤثر على أداء الفريق في الفترة المقبلة.