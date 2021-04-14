Advertisements

لن تكون النهاية.. طارق يحيي يعلق على خروج الزمالك من دوري الأبطال

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

علق طارق يحيي مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من الفوز على تونجيث السنغالي بأربع أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال يحيي في تصريحات برنامج "النجوم في رمضان" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، إن الأندية الكبيرة معرضه للخسارة والفوز، وأن لاعبي الزمالك قادرين على العودة مرة أخري للفوز بشكل سريع، بسبب إمكانيات اللاعبين الكبيرة.

 

وأضاف مدير قطاع الناشئين، إن الزمالك لن يقف على خسارة مباراة أو بطولة، مضيفًا أن لاعبي الزمالك متعودة على هذه الظروف، والخروج من دوري الأبطال لن يؤثر على أداء الفريق في الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 8 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ 39 دقيقة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يخطط لخطف صفقة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:21 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

02:21 م

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

02:13 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟