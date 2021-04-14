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موعد مباراة برشلونة القادمة فى الدورى الإسباني
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:30 م
محمد جمال
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يستعد برشلونة لمواجهة فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء قوي بين الفريقين ويسعي من خلاله البارسا للفوز وتحقيق الثلاث نقاط فى اللقاء المقرر إقامته يوم الخميس 22 إبريل المقبل.
وتقام مباراة برشلونة وخيتافي يوم الخميس 22 إبريل فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.
وكان برشلونة قد خسر أمام ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الليجا الإسبانية بهدفين مقابل هدف فى لقاء الكلاسيكو.
ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة بينما خيتافي فى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.
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