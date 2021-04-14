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محكمة الانتخابات الفلسطينية تنظر في 24 طعنا في الضفة وغزة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت رئيسة محكمة الانتخابات الفلسطينية إيمان ناصر الدين، الأربعاء، عن تسلم المحكمة 8 طعون من الضفة الغربية و16 طعنا من قطاع غزة، لغاية اليوم الثالث والأخير لتقديم الطعون.

 

وقالت ناصر الدين في تصريح صحفي إن "طعون الضفة جاءت حول عدم تقديم الاستقالات وعدم الإقامة الدائمة"، مشيرة إلى أن "المحكمة برام الله ستعقد جلسة غدا الخميس، حسب الأصول القانونية، فيما ستعقد المحكمة بغزة يوم السبت جلسة للنظر في هذه الطعون".

 

وأوضحت رئيسة المحكمة أن "المدة المحددة للمحكمة هي 6 أيام فقط للنظر بالطعون"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء مسألة الطعون في القوائم، ستستكمل لجنة الانتخابات جدولها المتعلق بالعملية الانتخابية".

 

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وجه رسالة إلى أعضاء الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، حول ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.

 

وأطلع المالكي أطراف الرباعية وهم، أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وأنتوني بلينكين وزير خارجية أمريكا، وجوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أطلعهم على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات الفلسطينية، وجهود لجنة الانتخابات العامة في تحديث السجل الانتخابي، وقبول القوائم الانتخابية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.

 

وشدد المالكي على أهمية عقد الانتخابات، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006).

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محكمة الانتخابات الفلسطينية غزة الانتخابات الفلسطينية

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