موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يطارد رقم أسطوري أمام ريال مدريد

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

إذا نجح صلاح في هز شباك الفريق الريال، سيعادل الرقم القياسي للنادي الذي حققه ستيفن جيرارد من قبل بالتسجيل في 5 مباريات أوروبية متتالية.

وكان جيرارد قد حقق هذا الرقم مرتين بين موسمي 2004-2005 و 2005-2006، ومرة أخرى في موسم 2007-2008.

كان صلاح قد سجل في شباك ميتلاند الدنماركي بالمباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات هذا الموسم، قبل أن يهز شباك لايبزيج في ذهاب وإياب دور الـ16، وأخيرا في مرمى ريال مدريد بمباراة الذهاب.