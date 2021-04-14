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"كنت محتاجه فلوس".. اعترافات مثيرة للمتهمة الثانية في سرقة ٦٠ هاتف "آيفون" من داخل شركة بكرداسة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهمة الثانية  وتدعى "ش.ا" في عقدها الثاني من العمر، في واقعة سرقة ٦٠ هاتف محمول يحمل ماركة "آيفون" من داخل شركة بكرداسة.

واعترفت الفتاة أمام النيابة، أنها طالبة في الجامعة، وتعرفت على شريكها الثاني ويدعى "س.س" من داخل شركة الهواتف، فأوهمته بسرقة الهواتف، وانها ستقوم بتحويل مبالغ مالية، وبالفعل حولت له مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، ولم ترسل له باقي المبالغ المتفق عليها.

وافادت في اعترافاتها، أنها تمر بأزمة مالية، فلجأت لتخطيط هذه العملية بمساعدة المتهم الآخر.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أوهمت شريكها الأول ويدعى "س.س" بسرقة ٦٠ هاتف من داخل الشركة، بمقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وباشرت النيابة، في وقت سابق التحقيق مع موظف ويدعى  "س.س" بداخل شركة هواتف محمول تحمل ماركة "آيفون"، أنه يدعى "س.س" في عقده الثاني من العمر، واعترف أنه سرق هواتف آيفون لأن أحد الأشخاص أوهمه ببيعها بمبالغ كبيرة.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه تعرف على سيدة في عقدها الثاني من العمر، فأوهمته أنه يسرق التليفونات وهي ستقوم ببيعها بمبالغ كبيرة، وبالفعل أرسلت له مبلغ ١٠٠ ألف جنيه دفعه أولى، وعندما قام الموظف بسرقة الهواتف لتبيعها السيدة، لم ترسل له باقي المبالغ، وفرت هاربة.

وأشار الموظف، في اعترافاته، إلى أنه لجأ لسرقة الهواتف، لمروره بأزمة مالية، واحتياجه لهذه المبالغ، خاصة أنه طالب ويحتاج لتلك المبالغ.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم طالب، ويعمل بداخل الشركةموظف في  "خدمة العملاء"، وأنه سرق ٦٠ هاتف محمول يحمل ماركة (آيفون)، مستغلًا عمله بداخل الشركة، وقدرت مبالغ المسروقات ل٢٠٠ مليون جنيه، وأنه كان حال التصرف فيهم وبيعهم، ولكن ضبط بالمسروقات.

وأفادت التحقيقات الأولية، أن الموظف قام بسرقة عدد من هواتف محمول تحمل ماركة (آيفون) عن طريق الدخول إلى نظام الشركة بصفته أحد موظفيه في خدمة العملاء، وعندما اكتشف مديري الشركة أبلغوا عنه فورًا.

تلقي  قسم شرطة كرداسة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بقيام موظف بداخل شركة هواتف محمول،  بسرقة هواتف محمول ماركة (آيفون)، عن طريق الدخول إلى نظام الشركة.

وأفادت التحريات، أن الموظف يعمل  (خدمة عملاء) بداخل الشركة منذ فترة، مما سهل له لسرقة الهواتف، وسرق عدد من الهواتف المحمول، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمه واحيل إلى النيابة للتحقيق.

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