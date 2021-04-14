"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين معاونين للنيابة العامة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى وعرضه على وزير العدل جاء القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021.





ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء.





جاء القرار بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة ويأتي على رأس المعينين:





أحمد ماهر محمد عبد الرؤوف وأدهم طارق عطية علي البدويهي وعاصم أحمد عبده فرحات السماحي ومحمد محمود نور اليدن أحمد جابر وأحمد فريد عبد الخالق مقلد وأحمد محمد محمد ناجي علي ومحمد أحمد محمد أحمد الباقي ومحمد عادل على أحمد غازي وأحمد سعد محمد سعيد زويل وسامح ميخائيل يوسف سلامة وإبراهيم سامي مصطفى عبده أحمد شرف ومحمد أشرف حسين عثمان وأحمد سمير أحمد أبو دوح ومحمد طارق عبد الجواد شبل.



