تجلب البركة.. 7 فضائل لقراءة سورة البقرة في أول أيام رمضان

تزايدت عمليات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة عن سورة البقرة نظرا لفضائلها المتعددة خاصة مع قراءتها في بداية شهر رمضان المبارك.





وفيما يلي تقدم بوابة الفجر أبرز الفضائل التي ذكرت عن قراءة سورة البقرة خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، وهي كالتالي:

- فضل قراءة سورة البقرة عمومًا الحفظ من الشرور، والوقاية من السحرة وسحرهم، وفيها بركة تعم من قرأها.





- قراءتها تجلب البركة وتكرارها يساعد على حل المشكلات والكروب سواء كانت في الحياة الشخصية أو العمل وغيرها من الأشياء الأخرى.





- النبي محمد صلى الله عليه وسلم- أوصى بقراءتها وذلك في الحديث الشريف: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ".





- تضم أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-::مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ".





- تحتوي على عدد من الأحكام مثل الصيام والحج وتغيير القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، وعدد كبير من قصص الأنبياء، مثل قصة بني إسرائيل وقصة بناء الكعبة المشرفة بالإضافة إلى قصة طالوت وجالوت.





- ورد في فضل خواتيم سورة البقرة حديثٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام يرويه ابن عباس رضي الله عنه، أنّ ملكًا جاء النبيّ فسلّم عليه، ثمّ قال: (أبشِرْ بنوريٍنِ أوتيتهما لم يؤتهما نبيٌّ قبلك، فاتحةُ الكتابِ وخواتيمُ سورةِ البقرةِ، لن تقرأَ بحرفٍ منهما إلّا أُعطيتَه).



