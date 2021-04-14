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4 شروط في وجوب الصوم

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء، إنه إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان: وهي الإسلام- البلوغ -العقل- القدرة على الصوم.

واوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.

وتابعت: ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم.

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