محافظة كفرالشيخ تصدر بيان عاجل بشأن سقوط كوبري ومصرع عامل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم استخراج جثمان عامل يومية لقى مصرعه، أثناء مشاركته في أعمال احلال وتجديد الكوبري الثاني لقرية الهوكس، فانهارت عليه كتلة خرسانية وسط الكوبري،موجهًا جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأشرف المحمدي،وكيل وزارة الري بمتابعة رفع الكتلة الخرسانية بواسطة حفار، وانتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي، موجهًا بتسهيل كافة الاجراءات لدفن جثمان العامل بمقابر عائلته، مقدمًا التعازي لأهالي العامل.



وأعلنت محافظة كفر الشيخ، في بيان رسمي عاجل، أن الكوبري المنهار هو كوبري قرية الهوكس، وأن الكوبري كان يجري له أعمال احلال وتجديد، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب الانتهاء من احلال وتجديد كوبري أخر لقرية الهوكس يبعد عن الكوبري المنهار حوالي 400 مترًا،وأثناء قيام عامل اليومية بالمشاركة في عملية الاحلال والتجديد سقط في المياه وسقطت عليه الكتلة الخرسانية،وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان.



