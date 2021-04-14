ناجلسمان يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بايرن ميونخ

نفى المدير الفني لفريق لايبزغ الألماني لكرة القدم، جوليان ناجلسمان، وجود أي مفاوضات مع بايرن ميونخ لتولي تدريب الفريق.

وقال في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء عبر الفيديو: "لم يكن هناك ولا يوجد مفاوضات".

وأضاف: "بالطبع، هذا ينطبق أيضاً على وكلائي. إنهم ليسوا أحراراً ولكنهم يفعلون أشياء أنا أحددها. لذلك، لم تكن هناك مفاوضات أيضاً".

وودع فريق بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا الثلاثاء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الثمانية. ويدرس هانسي فليك مستقبله خاصة وأنه مرشح لتولي تدريب المنتخب الألماني وسط توتر في مجلس الإدارة.

وقال لوثار ماتيوس، أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني والناقد التلفزيوني على شبكة سكاي الثلاثاء إن "مسؤولي بايرن ميونخ تحدثوا مع ناجلسمان بشأن تولي تدريب الفريق".

وذكر ناغلسمان، الذي يرتبط بعقد مع لايبزغ حتى 2023: "لا أعلم من أين حصل على هذه المعلومة".

وأضاف: "قلت كثيراً إن هناك الكثير من التطورات في كرة القدم التي لا يمكنك توقعها. لن أبدأ مطلقاً معركة عامة عبر وسائل الإعلام لأضع نفسى فى موقف الدفاع عن أي شيء. يجب أن تكون المفاوضات دائماً مناسبة للطرفين، ولكن لا توجد كذلك أي مفاوضات مع لايبزغ".