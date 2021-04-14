حرقوا جثتها.. ننشر الصور الأولى من موقع مقتل عجوز الزيتون





وبالفحص تبين وجود سيدة مسنة متفحمة بالكامل على كرسى بالشقة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفية عمرها 84 سنة، وتقيم بمفردها داخل الشقة.





وأضافت التحريات أن هناك شبهة جنائية في الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص بينهم حلاق، حيث دخلوا الشقة وقاموا بتوثيقها في كرسى بحبل وخنقوها حتى توفيت لسرقتها ولكنهم لم يجدوا سوى مبلغ بسيط، ثم قاموا بسكب بنزين على جثتها وأضرموا فيها النيران وتم ضبطهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي بدورها أمرت بما سبق.

التقت عدسة الفجر صورا لمنزل مسنة لقيت مصرعها علي يد 4 أشخاص ثم أحرقوا جثتها بمنطقة جسر السويس.البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم تقطنها سيدة عجوز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.