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الحلقة الأولى من برنامج "فزورة في حدوته" مع مروة الشافعي "فيديو"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
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"فزورة في حدوته"، برنامج ترفيهي تقدمه بوابة الفجر الإلكترونية يُعرض خلال شهر رمضان المبارك 2021، يعرض برنامج " فزروة في حدوتة " السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً وتقدمة الصحفية مروة الشافعي، لترفيه الجمهور وخلق روح تعاون حلوة بينهما، حيث يعتمد البرنامج على معلومات يتم تقديمها من خلال الفزورة بجانب المتعة وخلق روح منافسة لطيفة بين الجمهور.

ويُعرض اليوم أولى حلقات البرنامج عبر «الفجر أون لاين» وعلى اليوتيوت وعلى التيك توك لمتابعة الفزورة فور نزولها ومشاركتنا بالإجابة الصحيحة في الكومنتات قبل عرض الإجابة في الحلقة التالية.

و"فزورة في حدوته"، يعتبر برنامج لطيف حيث حرصنا على كتابة مصطلحاته ببساطة لكي يستمتع الجمهور معنا ولا يمل من الأحداث عند سماعها، بجانب البساطة في المصطلحات لمعرفة إجابة الفوازير.


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