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تعرف على جدول مباريات الزمالك في شهر رمضان
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:01 م
أمل الحلفاوي
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يستعرض الفجر الرياضي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في شهر رمضان المبارك.
ويتجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض 8 مباريات خلال شهر رمضان المبارك، منها لقائي الأهلي في الدوري.
1- أمام حرس الحدود، في كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.
2- أمام الأهلي، الأحد 18-4-2021، في الدوري، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.
3- أمام الإنتاج الحربي، الخميس 22-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، قي الدوري.
4- أمام البنك الأهلي، الإثنين 26-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
5- أمام المقاولون العرب، الخميس 29 أبريل، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.
6- أمام بيراميدز، الأحد 2-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري المحلي.
7- أمام سموحة، الخميس 6 مايو، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
8- أمام الأهلي، الإثنين 10-5-2021، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
يشار إلى أن فريق الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة.
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