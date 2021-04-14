تعرف على جدول مباريات الزمالك في شهر رمضان









يستعرض الفجر الرياضي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في شهر رمضان المبارك.





ويتجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض 8 مباريات خلال شهر رمضان المبارك، منها لقائي الأهلي في الدوري.





1- أمام حرس الحدود، في كأس مصر، مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.





2- أمام الأهلي، الأحد 18-4-2021، في الدوري، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.





3- أمام الإنتاج الحربي، الخميس 22-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، قي الدوري.





4- أمام البنك الأهلي، الإثنين 26-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





5- أمام المقاولون العرب، الخميس 29 أبريل، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.





6- أمام بيراميدز، الأحد 2-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري المحلي.





7- أمام سموحة، الخميس 6 مايو، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





8- أمام الأهلي، الإثنين 10-5-2021، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





يشار إلى أن فريق الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة.



