البابا تواضروس ينعي كاهن بـ"شرق السكة الحديد"

توفي اليوم الأب القمص إقلاديوس يواقيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، عن عمر تجاوز ٦٦ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لحوالي ٣٦ سنة.

وتقام صلوات تجنيزه في كنيسته عقب القداس الإلهي، صباح الغد، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، وعدد من الآباء الكهنة.ولد الأب المتنيح يوم ٣ أبريل ١٩٥٥ وسيم كاهنًا في ١٥ يونيو ١٩٨٥ ونال القمصية في ١٥ فبراير ٢٠١٢.كما خدم بعدة كنائس، حيث خدم دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة في بداية كهنوته، وكذلك خدم بكنيسة السيدة العذراء في ستاتن آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.الأب المتنيح كذلك هو والد القس إبراهيم القمص إقلاديوس الكاهن بمدينة العاشر من رمضان، وحمو القس سارافيم ملك.وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لكل من نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، وللقس إبراهيم القمص إقلاديوس والقس سارافيم ملك ولمجمع كهنة قطاع شرق السكة، في نياحة الأب المبارك القمص إقلاديوس يواقيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.