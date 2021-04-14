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تعرف علي ضحيه الحلقه التانيه من " رامز عقله طار

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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تُعرض الحلقه التانية من برنامج المقالب "رامز عقله طار" علي قناه "Mbc " مصر في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.

يحل اليوم ضيفا في برنامج المقالب "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال لاعب الكره رمضان صبحي.

الجدير بالذكر أن البرومو حقق نسبه مشاهده عاليه منذ عرضه ويحظي باهتمام الجمهور كل عام ومن أبرز ضيوف البرنامج هذا العام الفنان محمد هنيدي واحمد سعد، جميله عوض، ملك قوره، رمضان صبحي.

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رامز عقله طار برنامج رامز عقله طار 2021 الالي

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