محافظ الإسماعيلية يناقش أعمال توصيل الكهرباء على مستوى المحافظة

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تقسيم وتوزيع أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظة، وذلك في حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام.



أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير أعمدة الكهرباء لتوصيل الخدمة لكل بيت فى المحافظة. وتوفير الإنارة العامة بكل طرق وشوارع المحافظة لتوفير الراحة والأمان لكافة المواطنين على مستوى المحافظة بالكامل سواء بالمراكز والمدن والإحياء الثلاث، وحتى فى القرى وتوابعها.



بالإضافة إلي توجيه محافظ الإسماعيلية الى كافة المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة الانتهاء غدا على اقصى تقدير من تحديد الاحتياجات من الأعمدة التى يحتاجها كل مركز ومدينة وإعداد المقايسات التقديرية اللازمة. على ان تنتهى شركة الكهرباء من المعاينات والمقايسات النهائية خلال اسبوع. وعلى ان يتم تقسيم وتوزيع الأعمدة بشكل عادل وطبقا لاحتياج كل منطقه.



كذلك أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال أعمدة الكهرباء والإنارة العامة بالمحافظة. سواء تركيب أعمدة جديدة او صيانة الأعمدة التى تحتاج لأعمال الصيانة قبل حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه المحافظ بتوفير احتياجات مركز ومدينة القنطرة شرق من أعمدة الكهرباء والانارة العامة. نظرا لادراج قرى وتوابع المركز بمبادرة حياة كريمة دون المدينه نفسها.

