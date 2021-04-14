Advertisements

محافظ الإسماعيلية يناقش أعمال توصيل الكهرباء على مستوى المحافظة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تقسيم وتوزيع أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظة، وذلك في حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام.

أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير أعمدة الكهرباء لتوصيل الخدمة لكل بيت فى المحافظة. وتوفير الإنارة العامة بكل طرق وشوارع المحافظة لتوفير الراحة والأمان لكافة المواطنين على مستوى المحافظة بالكامل سواء بالمراكز والمدن والإحياء الثلاث، وحتى فى القرى وتوابعها.

بالإضافة إلي توجيه محافظ الإسماعيلية الى كافة المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة الانتهاء غدا على اقصى تقدير من تحديد الاحتياجات من الأعمدة التى يحتاجها كل مركز ومدينة وإعداد المقايسات التقديرية اللازمة. على ان تنتهى شركة الكهرباء من المعاينات والمقايسات النهائية خلال اسبوع. وعلى ان يتم تقسيم وتوزيع الأعمدة بشكل عادل وطبقا لاحتياج كل منطقه.

كذلك أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال أعمدة الكهرباء والإنارة العامة بالمحافظة. سواء تركيب أعمدة جديدة او صيانة الأعمدة التى تحتاج لأعمال الصيانة قبل حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه المحافظ بتوفير احتياجات مركز ومدينة القنطرة شرق من أعمدة الكهرباء والانارة العامة. نظرا لادراج قرى وتوابع المركز بمبادرة حياة كريمة دون المدينه نفسها.

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق: رفضت الانتقال للزمالك بسبب والدتي.. ومبابي يشبهني كثيرا

منذ نصف ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

منذ حوالي 4 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 4 ساعات

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ ساعة و 19 دقيقة

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

04:43 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:21 م

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

04:00 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

02:21 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟