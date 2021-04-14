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تراجع مخزونات الخام والمقطرات الأميركية في أحدث أسبوع

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء 14 أبريل، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت، بينما زاد مخزون البنزين.

هبطت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل إلى 492.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 2.9 مليون برميل.

وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 346 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة المعلومات.

ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 700 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة على مدار الأسبوع.

وزادت مخزونات البنزين 0.3 مليون إلى 234.9 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تزيد 786 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 143.46 مليون برميل، في مقابل توقعات لزيادة قدرها 971 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 443 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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