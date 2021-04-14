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السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير وتوسعة محور كوبري 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكروري بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلي رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلي للطبع والنشر.

وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر، والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة.

كما تم استعراض مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، حيث وجه الرئيس بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محورًا رئيسيًا لربط شرق القاهرة بغربها، فضلًا عن تطوير وتوسعة كافة الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.

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