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اتحاد الكرة يحسمها: الاستئناف لا يجمد عقوبة إيقاف اللاعبين

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قررت لجنة الاستئناف برئاسة السيد المستشار عادل الشوربجي عدم السماح بمشاركة أي لاعب صادر ضده قرار بالايقاف و ذلك حتى يتم الفصل في الاستئناف.

 

وكان تلقي تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 .. وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

كما تلقى الاتحاد أيضا طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.

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