برنامج رمضان الخير | الحلقة الأولي | عم رأفت "فيديو"

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "رمضان الخير" تتمني أسرة البرنامج من الله عزوجل أن يجعلنا سببا فى أن نجعل رمضان خير على من يطلب منا المساعدة، فقدر ما استطعنا سلطنا الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا بهدف تقديم جميع أنواع الدعم وتوفير متطلباتهم.

وتنوه بوابة الفجر، أن البرنامج لا يتلقى أي تبرعات وأنه فقط بمثابة حلقة الوصل بين الحالات المستحقة للرعاية وبين أصحاب القلوب الرحيمة لفعل الخير في "رمضان الخير" .

كل عام وأنتم بخير،، البرنامج من إعداد وتقديم "سعد نبيل " ،تصوير " مصطفي الديب "," ياسمين عليوة " , فكرة ومونتاج "عامر عفيفي " مدير تحرير " محمد على , عمرو شبراوى , محمد عبد الرحمن ", رئيس تحرير " مصطفي ثابت " , اخراج " عامر عفيفي "والذي يعرض في موسمه الأول وننشر لكم اليوم الحلقة الأولى " عم رأفت "و يعرض برنامج "رمضان الخير" الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 4 مساًء عبر بوابة الفجر .