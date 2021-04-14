رئيس الزمالك يتوجه إلى السويس لمؤازرة الفريق





قرر اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك السفر إلى السويس مساء اليوم من أجل مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته أمام حرس الحدود.





ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع فريق حرس الحدود في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد السويس الجديد.





ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من : محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حازم إمام، حمزة المثلوثي، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء، سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، ومروان حمدي.



