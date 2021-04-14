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نجم الأهلي السابق: رفضت الانتقال للزمالك بسبب والدتي.. ومبابي يشبهني كثيرا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، عن أسباب رفضه الانضمام للزمالك، بعد رحيله عن الأهلي.

وأكد عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج "النجوم في رمضان" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة مع ريها سويلم، أن والدته كانت أحد الأسباب الرئيسية في عدم الانتقال إلى الزمالك أو أي نادي آخر.

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن والدته قالت له: " اللى يلعب في الأهلي ما يلعبش في نادي تاني "، لذلك فضلت الاعتزال واتجهت بعدها إلى التمثيل مؤقتًا".

وتابع: " أن مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي يشبه في طريقة لاعبي، موضحًا أنه لا يوجد أي لاعب في الدوري المصري يشبهني في طريقة اللعب، وأن الجيل الحالي لا يوجد فيه لاعب يشبه أي لاعب من اللاعبين القدامه".

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