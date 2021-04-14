غداً.. وزير التموين يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية بكفرالشيخ

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس، لتفقد مركز خدمة تموينية مطور بحي السلخانة غرب العاصمة،كما يتفقدا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمبنى الدراسات الوطنية.



ويتفقد محافظ كفر الشيخ ووزير التموين، مخبز القطاع العام، ومخازن الجملة والمجمع الاستهلاكية" دلتا ماركت" التابعين للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية،ومطحن كفر الشيخ ومصنع السكر بالحامول.



وفي السياق ذاته، فقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، طوال شهر رمضان المبارك؛ لمنع استغلال المواطنين،والتأكيد علي الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.