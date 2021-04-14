السيسي يتابع موقف المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة "دار القرآن الكريم".



ووجه الرئيس السيسي وفقًا لما جاء في نبأ عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بعدد من المسئولين لمتابعة وعرض الموقف التنفيذي للمتحف القومي للرياضة ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وباقي مقرات الاتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

