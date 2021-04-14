سولشاير: سنواجه غرناطة من أجل الانتصار

استبعد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إراحة بعض اللاعبين المهمين أمام غرناطة، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، الخميس، بعد الفوز ذهابا 0-2، مؤكدا أنه يفكر فقط في الفوز بالمباراة والتأهل لنصف النهائي.





ويعاني الفريق من عدة غيابات مثل لوك شاو وهاري ماجواير وسكوت ماكتوميناي للإيقاف، وأنطوني مارسيال واريك بايلي للإصابة.





وقال سولسكاير في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "علينا التأكد من أننا سنعبر، لطالما أختار الفريق الذي أعتقد أنه سيفوز بالمباراة".





وأضاف "سنخوض المباراة بنية الفوز بها، نريد تحسين أدائنا وإذا اضطررنا لإجراء بعض التغييرات، ستكون تغييرات قهرية".





وعن غرناطة الذي يحتاج لمعجزة للتأهل على ملعب أولد ترافورد الخميس، قال "لقد رأيناه أمام برشلونة وريال مدريد، ونعرف أنه خطير. علينا اللعب بشكل جيد في المباراة وعدم منحهم فرص".



