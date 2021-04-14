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stc ممكناً رقمياً وشريكاً استراتيجياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وقعت stc مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية، كشريكٍ استراتيجيٍ وممكنٍ رقميٍ في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية والذهنية وأنشطة التواصل الإعلامي المشتركة للمبادرات المتفق عليها.

 

ودشنت stc منصة stcplay على هامش توقيع المذكرة، حيث أطلقتها كمنتجٍ جديدٍ، بحضور وفد من الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية خلال زيارته للمركز الرقمي للتشغيل والتحكم بالبنية التحتية الرقمية، الذي استمع الى عرض مفصل تناول إمكانيات stc كممكنٍ رقميٍ فيما يخص متابعة البيانات التشغيلية الخاصة بالألعاب الالكترونية على الشبكة إلى جانب أهم وأبرز التحسينات التي قامة بها الشركة لتحسين تجربة العميل.

 

وتستضيف منصة stcplay أنشطة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية مع المشاركة في الألعاب التي يدعمها بالإضافة الى كونها الراعي الرئيسي والممكن الرقمي للدوري السعودي الالكتروني والمنظم عن طريق الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية، وفق رؤية المنصة الهادفة إلى قيادة مجتمع من هواة ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم الخدمات المبتكرة لتلبية احتياجات اللاعبين بشكل أفضل، مع إضافة بُعد جديد لتجربة اللاعبين وقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية.

 

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة stc، أن الاتفاقية تعكس التزام stc بلعب دور وطني رائد في التمكين الرقمي لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالتوازي مع الأهداف التي رسمتها رؤية المملكة 2030 لاسيما في مجال التحول الرقمي، مشيراً إلى أن stcpaly ستكون منصة رقمية تسهم في إثراء تجارب عملاء الشركة خصوصاً من فئة الشباب.

 

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية بتفاعل شركة stc في مجال الالعاب الالكترونية من خلال اطلاق منصة stcplay التي تدعم جميع اللاعبين والمهتمين بقطاع الالعاب الالكترونية من مختلف المستويات هواة ومحترفين، حيث ستمكن المنصة مجتمع الرياضات الالكترونية من إدارة الأنشطة والمبادرات والمشاركة الخاصة من خلال تجربه رقميه مميزه بما يتوافق مع برامج ومبادرات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية في جميع الأنشطة والأمور المستقبلية ذات الصلة، التي ستعمل على توفير فرصة صناعة المواهب المستقبلية في هذا المجال.

 

وبين الأمير فيصل أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية سيعمل بالتعاون مع stc على خطط مستقبليه للأنشطة والمبادرات، وسيعقد ورشة عمل دورية في الموضوعات المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، بوصفه الجهة الراعية لكافة الرياضات الإلكترونية في المملكة.

 

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد أن منصة stcplay ستتيح للمستخدمين فرصة التنافس في بطولات الرياضات الالكترونية المصممة لمجتمع الرياضات الالكترونية وإثراء المحتوى المرتبط بالألعاب والتواصل مع لاعبين أخرين بالإضافة إلى الميزات المبتكرة المصممة لتقدم أفضل تجربة لمجتمع الالعاب الالكترونية، مشيراً إلى أن اللاعب سيتمكن من إنشاء ملف تعريف والتسجيل باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة، بالإضافة إلى البحث والانضمام وإنشاء بطولات للألعاب المختلفة، إلى جانب توفر لوحة تحكم شخصية، مع المتابعة وتلقي الإشعارات والتواصل مع لاعبين آخرين".

 

وقال المهندس الوتيد: "تعمل شركة stc على تقييم فرص المشاركة في إنشاء أنشطة ومبادرات وبطولات مع الاتحاد، بوصفها الشريك الاستراتيجي والممكن الرقمي في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية والسحابة والبنية التحتية"، مبينا أن منصة stcplay تستهدف الهواه والمحترفين لتوفير العديد من الخدمات مثل المشاركة في البطولات والحصول على الجوائز والتعرف على لاعبين جدد.

 

يذكر أن الاتحاد يصنف كجهة منظمة ورقابية، تهدف إلى رعاية وتطوير النخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية والذهنية لتمكينهم من الوصول إلى أعلى المراكز العالمية، كما يهدف إلى أن تصبح المملكة وجهة رئيسية وعالمية للرياضات الإلكترونية والذهنية من خلال تنظيم البطولات المحلية والعالمية في الرياضات الإلكترونية والذهنية.

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الرياضيات الاتحاد السعودي STC

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