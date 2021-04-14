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تعرف على جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:00 م
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم الفجر الرياضي، جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر رمضان المبارك.
وينتظر الأهلي في شهر رمضان المبارك، 9 مواجهات من بينهم قمتي الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك.
- مباريات الأهلي في شهر رمضان:
1- الأهلي ضد النصر، مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021، عند الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، في كأس مصر.
2- أمام الزمالك، يوم الأحد 18-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.
3- أمام سموحة، يوم الأربعاء 21-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
4- أمام إنبي، يوم السبت 24-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
5- أمام المصري، يوم الثلاثاء 27-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
6- أمام الجونة، يوم الجمعة 30-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
7- أمام غزل المحلة، يوم الأحد 2-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
8- أمام الاتحاد السكندري، يوم الخميس 6-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
9- أمام الزمالك، يوم الإثنين 10-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.
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