تعرف على جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان





يقدم لكم الفجر الرياضي، جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر رمضان المبارك.





وينتظر الأهلي في شهر رمضان المبارك، 9 مواجهات من بينهم قمتي الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك.





- مباريات الأهلي في شهر رمضان:





1- الأهلي ضد النصر، مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021، عند الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، في كأس مصر.





2- أمام الزمالك، يوم الأحد 18-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.





3- أمام سموحة، يوم الأربعاء 21-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





4- أمام إنبي، يوم السبت 24-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





5- أمام المصري، يوم الثلاثاء 27-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





6- أمام الجونة، يوم الجمعة 30-4-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





7- أمام غزل المحلة، يوم الأحد 2-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





8- أمام الاتحاد السكندري، يوم الخميس 6-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





9- أمام الزمالك، يوم الإثنين 10-5-2021، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في الدوري.





جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة.



