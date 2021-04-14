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باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الإيفواري إيريك بايلي نجم دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم قراره مع الشياطين الحمر من أجل خوض تجربة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة بي أن سبورتس العالمية بأن النجم الإيفواري يرفض تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 وبالتالي فإن المان يونايتد سيوافق غالباً على بيعه عقب نهاية الموسم الحالي حتى يرحل بعد موسم مجاناً.

وأكدت الشبكة العالمية أن العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع بايلي البالغ من العمر 27 عاماً على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بايلي إنتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 من فياريال الإسباني مقابل 38 مليون يورو.

ولفتت الشبكة العالمية أن القيمة السوقية الحالية للنجم الإيفواري بحسب موقع ترانسفير ماركت تبلغ 17.5 مليون يورو.

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