الكشف عن حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ مع خليفة فليك

نفى جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني لكرة القدم، وجود أي مفاوضات مع بايرن ميونخ لتولي تدريب الفريق.





وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء عبر الفيديو :"لم يكن هناك ولا يوجد مفاوضات، وبالطبع هذا ينطبق أيضا على وكلائي. إنهم ليسوا أحرارا ولكنهم يفعلون أشياء أنا أحددها. لذلك، لم تكن هناك مفاوضات أيضا".





وودع فريق بايرن ميونخ دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ويدرس هانز فليك مدرب بايرن ميونخ مستقبله، خاصة وأنه مرشح لتولي تدريب المنتخب الألماني وسط توتر في مجلس الإدارة.





وقال لوثار ماتيوس، أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني والناقد التليفزيوني على شبكة "سكاي"، إن مسؤولي بايرن ميونخ تحدثوا مع ناجلسمان بشأن تولي تدريب الفريق.





وذكر ناجلسمان، الذي يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2023: "لا أعلم من أين حصل على هذه المعلومة، وقلت كثيرا إن هناك الكثير من التطورات في كرة القدم التي لا يمكنك توقعها".





وزاد: "لن أبدأ مطلقا معركة عامة عبر وسائل الإعلام لأضع نفسى فى موقف الدفاع عن أي شيء. يجب أن تكون المفاوضات دائما مناسبة للطرفين، ولكن لا توجد كذلك أي مفاوضات مع لايبزيج".





ويستضيف لايبزيج فريق هوفنهايم يوم الجمعة، وهو يعلم أن الفوز سيقلص الفارق بينهما إلى نقطتين، حتى يخوض بايرن ميونخ مباراته في هذه الجولة أمام فولفسبورج يوم السبت.





وتمكن بايرن ميونخ من التعادل مع يونيون برلين 1/1 في الجولة الماضية عندما فاز لايبزيج على بريمن، ليتعافى قليلا من الأضرار التي لحقت بالفريق عقب الخسارة 0/ 1 أمام بايرن مطلع نيسان/أبريل.





وقال ناجلسمان: "ربما يعطينا الفوز مساء الجمعة ميزة معنوية صغيرة، وبإمكاني القول أننا بالطبع ما زلنا نريد أن نصبح أبطال. النقطة المهمة هو أنه يتعين علينا الفوز في كل المباريات".





وسيستعيد الفريق لخدمات مهاجمه يوسف بولسن أمام هوفنهايم بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ.



