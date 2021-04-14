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بالأسماء.. تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الزمالك

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة النصر القاهري، مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وفور انتهاء الفريق من مباراته مع النصر، يبدأ التحضير مباشرةً لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الدوري المصري، يوم 18 أبريل الجاري.

ويعاني الأهلي من كثرة الغيابات المؤثرة في صفوفه قبل لقاء القمة المرتقب، والذي يأتي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الماضية والتي توج بها الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويغيب عن المارد الأحمر كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي أثبتت المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا، وياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ومحمد هاني بعدما أصيب بشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

كما يغيب النيجيري جونيور أجايي بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة سيمبا التنزاني، والتونسي علي معلول بعدما تجددت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بكسر في الذراع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، ومحمود وحيد الذي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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