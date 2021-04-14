مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بنحو 14% في مارس 2021

مبيعات التجزئة في بريطانيا في شهر مارس الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.3% عن مارس 2019 وهي أيضا أعلى من مبيعات مارس 2020 بنسبة 13.9%









وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني فإن المقارنة مع عام 2019 أعطت إحساسا أفضل باتجاهات القطاع مقارنة بمبيعات 2020 عندما دخلت البلاد في حالة إغلاق بسبب ازمة فيروس كورونا









ويقول الخبراء في شركة المحاسبة KPMGإن شهر مارس 2020 شكل استثناء بسبب حالة الذعر بين المستهلكين الذين عمدوا لتخزين المواد الغذائية مع بداية أزمة كورونا









ويضيف الخبراء أن الإنفاق المرتفع هذا العام يعكس إلى حد كبير زيادة مشتريات البقالة حيث استمر البريطانيون في قضاء المزيد من الوقت في المنزل مع تراجع فئات أخرى مثل الملابس ومنتجات التجميل









ويعتقد المحللون أن يشهد شهر أبريل الحالي تحولًا في مبيعات التجزئة بعد سماح الحكومة بإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعًا غير أساسية