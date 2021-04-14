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الترجي يهزم اتحاد تطاوين ويواصل صدارته للدوري التونسي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
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عزز الترجي التونسي صدارته لترتيب الدوري التونسي، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه اتحاد تطاوين اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

في المقابل، فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه النجم الساحلي 3 / 1، في حين تعادل الصفاقسي مع ضيفه الأولمبي الباجي بدون أهداف في مباراتين مؤجلتين من المرحلة السابعة عشر.

وواصل الترجي تحليقه في الصدارة برصيد 52 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي، علما بأن أبناء باب سويقة مازالوا يمتلكون ثلاث مباريات مؤجلة، في حين توقف رصيد اتحاد تطاوين، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة، عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع).

وافتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل للترجي في الدقيقة 27، قبل أن يضيف زميله عبدالرؤوف بلغيث الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وقلص اتحاد تطاوين الفارق، عقب تسجيل الكوني خلفة هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 69، غير أن الترجي سرعان ما عزز تقدمه بالهدف الثالث عبر نجمه الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 70.

من جانبه، واصل النجم الساحلي نتائجه المهتزة، بعدما تلقى خسارة موجعة 1 / 3 أمام مضيفه الاتحاد المنستيري.

ارتفع رصيد الاتحاد المنستيري، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الخمس الماضية بالبطولة، إلى 30 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد النجم الساحلي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، عند 43 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراتين مؤجلتين.

بادر النجم الساحلي بالتسجيل بهدف مبكر جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل الطيب المزياني لاعب الاتحاد المنستيري، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية.

وتعادل إدريس المحيصري لمصلحة المنستيري في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميلاه زياد العلوي وفهمي بن رمضان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعاد الصفاقسي لنزيف النقاط، عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الأولمبي الباجي.

ورفع الصفاقسي، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، ويمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، في حين ارتفع رصيد الأولمبي الباجي إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

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