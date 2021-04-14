نجم الأهلي يفجرها: تلقيت عرضا للانتقال إلى بايرن ميونخ

قال شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، إنه امتلك عرض من نادي بايرن ميونخ، من أجل احترافه ولكن لم تتم الصفقة في النهائية.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات عبر برنامج "النجوم في رمضان" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة مع ريها سويلم، أن العرض الإلماني جاء في سن 19 عام، مضيفًا أن سبب فشل احترافه عدم وجود حالة الاحتراف.

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلي أن كان هناك عرض من سمسار في تركيل من أجل التواجد في البلد لمدة أسبوع والاحتراف مقابل 150 ألف دولا، ولكن الفريق مرتجي رفض رحيلي عن الأهلي.