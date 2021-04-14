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وزير الخارجية: مساع مصرية لإخراج المرتزقة والمُقاتلين الأجانب من ليبيا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية أكدَّ خلال اللقاء على استمرار مصر فى بذل مساعيها الرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبي وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة على نحو يحفظ وحدة ليبيا، ويضمن خروج كافة المرتزقة والمُقاتلين الأجانب منها، ويصون مُقدَّرات شعبها الشقيق ومؤسساته الوطنية، وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والنماء.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية التزام مختلف الأطراف بتنفيذ مخرجات مُلتقى الحوار الوطني، وبالاستحقاقات الانتخابية وفق الأُطر الزمنية المُتفق عليها؛ إضافة إلى ضرورة وقف أى تدخلات أجنبية غير بناءة تُرسخ الانقسام الليبي، مشددًا في هذا الإطار على دعم مصر لأعمال لجنة 5+5 المُنبثقة عن مسار برلين باعتبارها الجهة المعنية بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأضاف حافظ أن الوزير سامح شكري أكد كذلك على دعم مصر للجهد المتصل الذي يقوم به المبعوث الأممي كوبيتش في مهمته للتوصل إلى الحل السياسي الذي يخدم الشعب الليبي ويحقق له طموحاته المشروعة في ليبيا مستقرة ومزدهرة.

ومن جانبه، أطلع المبعوثُ الأممي الوزيرَ شكري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعبر عن تقديره لجهود مصر الرامية إلى دعم التسوية في ليبيا، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.

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