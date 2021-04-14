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تقرير يفضح قمع أردوغان للصحفيين الأتراك ووضعهم خلف القضبان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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أصدرت "مبادرة الصحافة قيد الاعتقال" التركية تقرير "حرية الصحافة" خلال شهر مارس الماضي الذي يرصد أوضاع الصحفيين في تركيا، حيث أكد التقرير مثول 79 صحفياً على الأقل أمام القضاء.

 

وأشار تقرير المبادرة إلى وجود 41 صحفياً خلف القضبان في تركيا إما مدانون أو بانتظار المحاكمة.

 

وقال التقرير "في مارس، قضى الصحفيون في تركيا مرة أخرى الكثير من وقتهم في المحاكم، وخلال شهر مارس، مثل 79 صحفياً على الأقل أمام قاض في محاكمات مختلفة في 9 ولايات".ِ


 
 

وأوضح التقرير "في 14 جلسة من أصل 35 جلسة عقدت في مارس، أصدرت المحاكم حكماً تم بموجبه تبرئة خمسة صحفيين، وتم تعليق محاكمة اثنين من الصحفيين، ورفضت المحكمة قضية صحفي".


 
 

وأضاف التقرير "حُكم على ثمانية صحفيين بالسجن لمدة 24 عاماً وثلاثة أشهر وغرامات إدارية بلغ مجموعها 14 ألفاً و80 ليرة تركية".

 

في مارس الماضي، ورد أن قضاة في محاكم عدة قرروا حظر وحذف عشرات القصص الإخبارية على الإنترنت وفق تقرير المبادرة

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