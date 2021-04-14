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أجهزة الأمن تكشف لغز التحرش بسيدة لفظياً بالطالبية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث تم تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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