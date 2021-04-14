شاب يشعل النيران في والده ووالدته بمحافظة الدقهلية



بإنتقـال الضباط والفحص وسؤالهما، اتهم الأول نجله المدعو رامى اسماعيل عبدالمجيد عبدالعزيز 35 سنة عامل ومقيم بذات القرية، بالقاء مادة بترولية " بنزين " على ملابسه وإشعال النيران به مما ادى الى حدوث اصابته

وذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهما، وأضافت الثانية بحدوث اصابتها حال قيامها باطفاء زوجها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في إصابتها.



بانتقال الضباط الي محل الواقعة وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق، وتبين وجود أثار حريق بمدخل العقار.



أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٤٤٦ ٢٠٢١ جنح مركز نبروه، وجارى العرض على النيابة العامة.

أشعل شاب النيران فى والده ووالدته بقرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروة المركزى بوصول كلا من إسماعيل عبدالمجيد عبدالعزيز 63 سنة فلاح ٠، مصابا بحروق بالساقين والذراعين من الدرجتين الثانية والثالثة وزوجته صباح عطية السيد عبدالعزيز 57 سنة ربة منزل، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة ويقيمان قرية " درين " دائرة المركز، وتم تحويلهما الى مستشفى الطوارىء بالمنصورة.