أشرف عطية يهنئ نادي أسوان بشأن قرار مجلس الوزراء تخصيص أرض النادي لصالحه بالإيجار الإسمي

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لنادى أسوان الرياضى على صدور قرار المواقفة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها النادى بمدينة أسوان لصالح النادي ذاته بالإيجار الإسمى وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.. جاء ذلك في إتصال تليفونى من محافظ أسوان لرئيس النادى اللواء أحمد سليمان.



حيت أكد المحافظ على أن صدور هذا القرار سيحقق الإستقرار الكامل لهذا النادى العريق والذى يمثل المحافظة في أكبر مسابقة رياضية وهو دورى الأضواء لكرة القدم، لافتًا إلى دعم المحافظ المستمر لهذا الصرح الرياضى لإستكمال رسالته الرياضية والشبابية والإجتماعية والترفيهية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.