Advertisements

أشرف عطية يهنئ نادي أسوان بشأن قرار مجلس الوزراء تخصيص أرض النادي لصالحه بالإيجار الإسمي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لنادى أسوان الرياضى على صدور قرار المواقفة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها النادى بمدينة أسوان لصالح النادي ذاته بالإيجار الإسمى وذلك بسند من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.. جاء ذلك في إتصال تليفونى من محافظ أسوان لرئيس النادى اللواء أحمد سليمان.

حيت أكد المحافظ على أن صدور هذا القرار سيحقق الإستقرار الكامل لهذا النادى العريق والذى يمثل المحافظة في أكبر مسابقة رياضية وهو دورى الأضواء لكرة القدم، لافتًا إلى دعم المحافظ المستمر لهذا الصرح الرياضى لإستكمال رسالته الرياضية والشبابية والإجتماعية والترفيهية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

أخبار تهمك

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 10 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ ساعة و 27 دقيقة

نجم الأهلي السابق: رفضت الانتقال للزمالك بسبب والدتي.. ومبابي يشبهني كثيرا

منذ 41 دقيقة

الوضع الوبائي بالعالم يبعث بالقلق.. 7 رسائل جديدة من منظمة الصحة العالمية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ ساعة و نصف

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

04:43 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:21 م

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

04:00 م

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

02:21 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟