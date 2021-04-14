الطيب: المعصوم من الخطأ في الأمة الإسلامية مجموعها وليس جميعها (فيديو)

قال الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المعصوم من الخطأ هم جماهير الأمة، أي السواد الأعظم من جماهير الأمة وعامتها هم جماهير الأمة حين تقرر رأيًا.



وأضاف "الطيب" خلال تقديم برنامجه "الإمام الطيب" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وهذه الأمة في مجموعها هداها الله إلى الصراط المستقيم وفي مجموعها أمة ضمن الله لها العدل والعدالة فيما تراه وفيما تنتهي إليه وتجمع عليه من أقوال وأفعال".



وتابع "وهذه الفضيلة التي منحها الله لها جعلها جديرة بالشهادة على الأمم الأخرى، إذا أن العدل أول ما يشترط في أداء الشهادة وقبولها وأول ما يشترط في قبول الرواية من الراوي وتصديقها والتيقن من صحتها، كما أنه يشترط في الشاهد معرفة المشهود عليه وليس من المقبول أن نقوم بالشهادة على أمة لا نعرف عنها شيئًا ولا عن نبيها ولا عن شريعاتها".



