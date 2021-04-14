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سامسونج تعلن موعد الكشف عن أحدث جهاز جالكسي لديها (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:01 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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نشرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية فيديو جديد لحدث مقبل في 28 أبريل الجاري، حيث أوضح الفيديو أن الشركة مستعدة للكشف عن أحدث جهاز جالكسي لديها.

ولم تشر الشركة إلى أي معلومات حقيقية عما سيحمله Galaxy Unpacked 2021 القادم بنهاية الشهر، لكن على ما يبدو أنها ستكشف عن حاسوب محمول ربما يكون جالكسي بوك برو “Galaxy Book Pro” – الذي من المتوقع أن يصل مع معالجات إكسينوس التي تطورها سامسونج بنفسها.

كما يظهر الفيديو صندوق من الكرتون كبير الحجم وهو ما يوحي بإضافة بعيدة عن الهواتف الذكية.

كما أن اللقطة الختامية تشير إلى جهاز يمكن فتحه بطريقة الحواسيب المحمولة، وهو ما يرجح قدوم جالكسي بوك لكن بنفس الوقت لا يمكن استبعاد قدوم أحد الهواتف الكبيرة القابلة للطي أو جهاز لوحي قابل للطي.

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