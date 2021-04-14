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الغندور: مرتضى منصور تسبب في إيقافي شهرين عن العمل بقناة الزمالك

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن الأزمات التي تعرض لها خلال عمله داخل قناة القلعة البيضاء بسبب مرتضى منصور رئيس النادي السابق في الفترة الماضية.

وأكد خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية أن مرتضى منصور تسبب في إيقافه عن العمل داخل قناة الزمالك لمدة شهرين وذلك بعد اعتراضه على المداخلات الطويلة التي كان يجريها رئيس القلعة البيضاء السابق عبر برنامجه.
وأوضح أنه دخل في مشاكل أخرى مع مرتضى منصور بسبب رفضه بعض الأمور التي كانت تحدث داخل القناة والنادي، وذلك تسبب له في أزمات وأبعده عن تقديم برنامجه عبر شاشة القناة لمدة شهرين.

وعن حديث البعض أن الزمالك يعاني من نظرية المؤامرة قال: "غير صحيح بل الأهلي من يعاني من نظرية المؤامرة وما يؤكد ذلك حديث عدلي القيعي الموسم الماضي بأن الدوري سيتم حسمه من خارج الملعب".

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