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بورش تخطط لإنتاج فئة كهربائية من "كايين"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 06:12 م
بورش كايين - صورة أرشيفية
بورش كايين - صورة أرشيفية
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تعمل شركة بورش الألمانية على إنتاج فئة كهربائية من من سيارتها الصغيرة "كايين"، وفيما يلي نقدم لكم تفاضيل خطط الشرطة المستقبلية بشأن السيارة.

تعتبر كايين من أكثر سيارات الشركة نجاحاً ومفتاح لنجاحات بورش الكبيرة خلال السنوات الماضية، ويبدو أن الشركة تريد أن يستمر ذلك في عالم السيارات الكهربائية أيضاً، وقال مصدر في الخبر المسرب “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعنيه هذا هو أن كايين ستصبح في النهاية سيارة كهربائية بالكامل”.

مع أن التقرير غير رسمي إلا أن بورش نفسها لمحت لإمكانية ذلك منذ عام 2019، وعلى كل حال فإن الشركة تعمل على نسخة كهربائية من ماكان إلى جانب فئات الوقود، ولا يوجد مانع من أن تحصل كايين على نفس الميزة.

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