هل نزل القرآن الكريم جملة واحدة أم متفرقًا؟.. المفتي يجيب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك علاقة وثيقة بين القرآن وشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر جملة واحدة.



وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "أي أن القرآن نزل على مرحلتين، نزل أولًا جملة واحدة ثم أوحي إلى سيدنا رسول الله مجزأ على سورة أجزاء ليست بالمفهوم الحالي المتعلق بالجزء أو الحزب أو الربع".



وتابع "القرآن نزل بمناسبات معينة، هناك سور نزلت كاملة وآيات نزلت كاملة وهناك بعض آية وفق الظروف التي تستدعي نزول القرآن، ويستدعي ما كان يرد إلى الرسول الكريم من أسئلة تتعلق بكل من الخمر والميسر والأنفال والمحيض واليتامى".

