أحمد مجدي يشارك صورة لدينا الشربيني وتعلق "بحبها أوي"

شارك الفنان أحمد مجدي صورة للفنانة دينا الشربيني وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "مجدي" تعليقا قائلا: "كاميليا…قصر النيل ".







وعقلت دينا الشربيني علي الصورة قائلة:" الله دي الصورة اللي انت مصورها بحبهاا اوي "



وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت.