موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان الأربعاء 14/4/2021 في مصر





اليوم نقدم لكم موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان الأربعاء 14/4/2021 في مصر، وذلك حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء الأعزاء، كما نقدم لكم أيضًا مواقيت الصلاة ثاني يوم رمضان الموافق 14 أبريل 2021.





بالطبع، تصدر موعد أذان المغرب في ثاني يوم رمضان مؤشر بحث جوجل على مستوى العالم، حيث يبحث المسلمين في كل دول العالم عن موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان، وهذا ما نقدمه لكم فيما يلي:





موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في مصر





مواقيت الصلاة في القاهرة





موعد صلاة الفجر 3:59 ص

موعد الشروق 5:29 ص

موعد آذان الظهر 11:55 ص

موعد آذان العصر 30: 3

موعد آذان المغرب 6:22 م

موعد آذان العشاء 7:42 م





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

موعد الشروق 5:33 ص

موعد آذان الظهر 12:00 م

موعد آذان العصر 3:36 م

موعد آذان المغرب 6:28 م

موعد آذان العشاء 7:50 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية





موعد صلاة الفجر 3:53 ص

موعد الشروق 5:25 م

موعد آذان الظهر 11:51 م

موعد آذان العصر 3:27 م

موعد آذان المغرب 6:18 م

موعد آذان العشاء 7:39 م









مواقيت الصلاة بشرم الشيخ





موعد صلاة الفجر 3:53 ص

موعد صلاة الشروق 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م

مواقيت الصلاة فى أسوان





موعد صلاة الفجر 4:04 ص

موعد صلاة الشروق 5:28 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد آذان العصر 3:19 م

موعد آذان المغرب 6:11 م

موعد آذان العشاء 7:26 م



