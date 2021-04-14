الرئيس التونسي قيس سعيد يصف تنظيم الإخوان بالوباء السياسي (فيديو)

شن الرئيس التونسي قيس سعيّد هجوما كبيرا على "الإسلام السياسي"، فخلال زيارة إلى جامع الزيتونة في العاصمة تونس، انتقد سعيّد في كلمة وجهها للشعب التونسي بمناسبة شهر رمضان، استغلال بعض القوى السياسية لرمضان من أجل تحقيق مكاسب.

متخصصون قالوا إن خطاب الرئيس التونسي سيزعج حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان، التي كانت تستأثر بالخطاب الديني تفسيرا وتوظيفا، وسيحرجها أمام الرأي العام حين يصدر من رئيس لا يمكن اتهامه بالعلمانية والعداء للدين، كما دأبت على فعل ذلك مع خصومها الليبراليين واليساريين والقوميين، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

مؤكدين أن الخلاف بين حركة النهضة والرئيس التونسي وصل نقطة اللا عودة حيث أصبح السجال الإعلامي بين الطرفين على أشده، سعيّد وجه انتقادات قوية ومعلنة للغنوشي الأسبوع الماضي، فإلى أين يصل الخلاف بين قيس سعيد والإخوان في تونس؟